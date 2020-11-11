Моторошна автотроща сталася на Слобожанському проспекті

Вилетів на перехрестя на червоний сигнал світлофора! Справжня трагедія сталася цієї ночі на Слобожанському проспекті. 21-річний водій Infiniti протаранив автівку, що рухалась перпендикулярно — вулицею Калиновою. В результаті зіткнення загинула жінка. Ще один чоловік у тяжкому стані в лікарні Мечникова. Загалом в аварії постраждало 5 машин. Чи був кермувальник Infiniti нетверезим та що йому тепер загрожує — дізнавався наш Єгор Ромахло.

Автотроща сталася ось на цьому місці близько другої години ночі. Водій Infiniti, ігноруючи червоне світло, вилітає на перехрестя вулиці Калинової зі Слобожанським проспектом. У цей час на його шляху опиняється Хонда з двома людьми у салоні. Удар був такої сили, що останню розірвало навпіл.

На момент зіткнення важко дивитись навіть у записі. Ударом Хонду відкинуло ще на три автівки, які очікували зеленого світла на іншому боці перехрестя. На місце аварії одразу прибули швидкі. Однак пасажирку іномарки, у яку влетів водій Infiniti, врятувати не вдалося.

Водія Хонди у тяжкому стані доставили до лікарні Мечникова. Наразі за його життя борються медики. А от кермувальника Infiniti з ще одною травмованою жінкою швидкою привезли до шостої лікарні. Тут молодик навідріз відмовився надавати паспортні дані та здавати аналіз крові на алкоголь.

Та шумахера все ж затримали. Ним виявився двадцяти однорічний юнак. Чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння — правоохоронцям поки не відомо. Однак, повідомлення про підозру у скоєнні злочину чоловік вже отримав.

“Наразі в рамках провадження призначені усі експертизи й буде встановлено, що могло спричинити дану дорожню пригоду. Стосовно водія наразі встановлюємо, йому призначені експертизи — в якому стані він знаходився.”

У разі ж доведення провини у суді, чоловіку загрожує від 3 до 8 років за ґратами.