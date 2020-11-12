У театрі імені Шевченка готують премєру

У театрі імені Шевченка з’ясовують “Хто кому Рабинович?”. Саме така назва прем’єрної вистави, яку мали б показати найближчими вихідними. Театрали сподіваються, що ця історія не лише розважить глядача, а й змусить задуматися. Тривають останні репетиції. На одній з них побувала наша Ірина Каблоцька.

Технічні репетиції – це час, коли можна відшліфувати і пригадати деякі важливі моменти моменти. Адже це відновлення прем’єри.

За відомими обставинами, у травні прем’єри не сталося. І зараз шевченківці сподіваються, що карантин вихідного дня не розпочнеться саме цього тижня.

Подивитися й посміятися буде над чим. Колізії, що відбуваються з персонажами, анекдотичні. На першій план, звичайно вийшли гроші. Багатий спадок – кому він дістанеться, і що потрібно для того зробити? У цій історії не акторам, а їхнім персонажам доводиться не просто перевтілюватися, а змінювати світосприйняття.

Вишукана сценографія художника Володимира Миколюка – вже нагода прийти подивитися виставу, як на картину. У ній зайняті всі театральні підрозділи. Буде багато музики й пісень. Навіть на їдиш.

У п’єсі “Хто кому Рабинович” артист Віктор Гунькин грає, як він каже “такого собі єврея” Мішу Гутмана.

На сцені більшість акторів — це зірки, які добре відомі глядачам. Вони пережили та переграли велику кількість прем’єр. Та ця вистава особлива.