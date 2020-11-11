Працівники барів, ресторанів та кафе влаштували протест

Димові шашки, гуркіт та гучні гасла! З самого ранку під стінами облдержадміністрації мітингували працівники громадського харчування. Протестувальники з’їхалися з усієї області. Вони обурені введенням карантину вихідного дня, який хоче запровадити Кабмін. Кажуть, навіть через частковий локдаун — більшість закладів збанкрутують. Й тисячі людей опиняться без роботи й без копійки в кишені. Марко Ручка розповість більше.

«Ми не вірус не потрібно нас вбивати» з такими гаслами вийшли працівники ресторанів, барів та кафе. Біля облдержадміністрації зібралось чимало натовпу. Люди висловлюють своє обурення та вимоги до уряду.

А саме протестувальники проти введення “карантину вихідного дня”, яке збирається впровадити міністерство охорони здоров’я. Люди кажуть — ресторанний бізнес тільки-но почав оговтуватись після першої хвилі коронавірусу, коли майже три місяці їм не дозволялось працювати взагалі. Тож вдруге сидіти без роботи й відповідно без грошей — не хочуть. Увагу чиновників привертали димовими шашками та гуркотом каструль.

На плакатах протестувальників надруковані вислови з хештегами “Хочемо працювати”. Іван — шеф-кухар в одному із ресторанів Дніпра. Чоловік каже —

локдаун в прямому сенсі позбавляє його права на роботу.

Приїхали на мітинг й ресторатори з Кам’янського. Конкурентів з різних закладів об’єднала перспектива залишитись без клієнтів. Твердять — в маленькому місті ця індустрія може взагалі не вижити. Оскільки витрат багато, а от прибутку мало.

На акції протесту взяли участь не тільки робітники закладів харчування. Мітингували й представники мереж кінотеатрів. Вони акцентують увагу на тому, що ресторани ще мають можливість працювати на доставку чи на виніс. А от кінотеатри альтернативного заробітку не мають взагалі.

На гуркіт каструль та гучні гасла до народу вийшов Олександр Бондаренко. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації запевнив, що вимоги людей почув та пообіцяв їх передати до Кабінету міністрів.

Втім, згодом стало відомо, що, попри протести підприємців, уряд все ж запровадив карантин вихідного дня. Обмеження розпочнуть діяти вже найближчої суботи, 14-го листопада.