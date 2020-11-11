В області коронавірус діагностували у 366 людей

Понад 10,5 тисяч випадків COVID-19 в Україні підтвердили за останню добу. В Мінохорони здоров’я кажуть, що вірус стає більш агресивним — кількість важких хворих зростає. Найбільше нових інфікованих у Києві та на Одещині. В Дніпропетровській області ж коронавірус діагностували у 366 людей. Докладніше про ситуацію — в сюжеті наших кореспондентів.

За минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 366 мешканців Дніпропетровщини. Майже половина інфікованих – 176 – жителі Кривого Рогу. У Дніпрі + 102 нових випадків. Відтак зараз в обласному центрі хворіють більш як 4 тисячі людей.

За останній місяць в області суттєво збільшився показник летальності. Напередодні, 10 листопада, від коронавірусу помер головний лікар шостої дніпровської дитячої лікарні Віктор Слатвіцький. Сьогодні ж сумну звістку отримали з лікарні Мечникова — хвороба забрала життя Бориса Павленка, завідувача реанімації новонароджених.

Нині в регіони розширюють госпітальні бази, наразі є резерв на додаткові місця. Проблемою й досі залишається кисневе забезпечення. До кінця місяця в області збираються закупити 950 концентраторів. Однак через дефіцит на ринку не виключають затримок з постачанням. Також додатковий час знадобиться на їх встановлення в лікарнях.

За останню добу в Україні COVID лабораторно підтвердили у понад 10,5 тисяч людей, майже 1,5 тисячі довелося госпіталізувати. 191 хворий помер.

Мінохорони здоров’я закликає не займатися самолікуванням, у разі появи симптомів вірусної інфекції, звертатися до сімейного лікаря. Перебування вдома можливе лише за умови легкого перебігу хвороби. Водночас терапія має відбуватися виключно за показаннями та призначенням сімейного лікаря відповідно до протоколу.