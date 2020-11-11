У Дніпрі за 3 роки оновлять більш як 30 шкіл

Нагальна проблема майже всіх шкіл Дніпра — це морально застарілі їдальні, санвузли, спортивні зали. Дуже часто буває, що їх не ремонтували від часу зведення будівель. В міськраді ж обіцяють продовжувати капітально оновлювати заклади освіти. Й вже створили план дій на найближчі три роки. Мрії про сучасні інтер’єри мають справдитися для більш як 30 шкіл Дніпра.

Школа номер 129 увійшла до списку капітальних ремонтів наступного року. Власними силами тут намагались підтримувати комфорт та пристойний вигляд. Але дизайн закладу, м’яко кажучи, вже не є сучасним. За новим проєктом має все змінитись.

В планах повністю оновити їдальню, прилеглу зону та санвузли. Батьки, педагоги та представники міської влади опрацьовували цей план спільно. Радились і з учнями.

Окрім ремонту шести санвузлів, що вже є в школі, зроблять ще один — для дітей з інвалідністю. Досі закладі не було інклюзивних учнів, але вже з наступного року їх готові тут приймати. Відновлювальні роботи розпочнуться вже незабаром.

До того ж ця школа виграла два міні проєкти у “Бюджеті участі”. Тепер вони зможуть повністю замінити всі вікна та вхідні двері й частково лінолеум. Очікують на позитивні зміни також інші навчальні комплекси, переважно школи-тисячники.

Усього до списку капітальних ремонтів увійшли понад 30 закладів освіти.