Ремонт Селянського узвозу завершений на 90%

Ремонт однієї з найпроблемніших доріг міста — Селянського узвозу — завершений на 90%. Шлях, що з‘єднує вулицю Сімферопольську та Набережну перемоги, обіцяють відкрити вже цієї суботи. Покриття, яке буквально змивало із кожною серйозною зливою, повністю замінили на бетонні плити. Це коштувало місту 33 мільйони гривень. Стан робіт сьогодні проінспектував міський голова. Докладніше — дивіться далі в сюжеті.

Звернути на Селянський узвіз — це один з найшвидших способів доїхати з проспекту Гагаріна на Набережну Перемоги. Дорога має суттєвий нахил. Під час сильних дощів тут утворювались справжні водоспади, шлях розмивало. Автовласники, що наважувалися проїхатися узвозом, ризикували в прямому сенсі залишити у вибоїнах колеса.

Капітальну реконструкцію дороги почали наприкінці травня. Й ось підрядники демонструють результат робіт: замість розвалин — бетонне покриття, що має витримати не тільки дощі, а й вантажівки.

Відсутність зливовідводів була найбільшою проблемою Селянського узвозу. Щоб покінчити з підтопленнями, довелося прокласти пів кілометра нових комунікацій.

Загальна вартість ремонту склала 33 мільйони гривень. Міський голова пояснює: левову частину суми вартують бетонні плити. Просто покласти асфальт замість них було не можна.

Наразі виконані вже 90% робіт. На черзі завершальний етап укладання дорожнього покриття, прибирання території. Відкрити Селянський узвіз обіцяють вже цієї суботи. На всі роботи підрядник дає гарантію 10 років.