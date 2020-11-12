Екологи відібрали проби води у Краснопіллі

Брудні водойми та постійний сморід! Через численні звернення мешканців Краснопілля екологи вирушили на околиці західної промзони Дніпра. Жителі будинків поблизу одного з потужних підприємств вже довгий час скаржаться на забруднення навколишнього середовища. Подробиці — далі у сюжеті.

Жителі Краснопілля буквально завалили дніпровський департамент екологічної політики скаргами! Не перший рік люди жаліються на забруднення водойм та нестерпний запах, через який буквально неможливо дихати. На місце виїхали спеціалісти.

Екологи відібрали кілька зразків води. Їх досліджуватимуть одразу у двох місцях — державному лабораторному центрі та лабораторії Дніпровської політехніки.

Тут.ю на околицях західної промислової зони, зразки відбирають не вперше. Кажуть, ситуація потроху змінюється на краще.