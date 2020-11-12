Окремі години обслуговування пенсіонерів можливо запровадять в Україні

Окремі години обслуговування пенсіонерів в магазинах та аптеках. Запровадити їх запропонував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час одного з брифінгів Міністерства охорони здоров’я. Завдяки цьому люди з групи ризику зможуть ходити за покупками у більш безпечний спосіб. Така ж система зараз працює у Польщі. Докладніше — наші журналісти.

Ще минулої весни, під час першої хвилі пандемії, деякі супермаркети вже спробували виділити окремі години для обслуговування пенсіонерів. Пропрацювала ця система недовго. Зараз же до змін у графіку роботи планують заохотити ще й аптеки.

У Міністерстві охорони здоров’я впевнені, така ініціатива збереже багато життів. Адже наразі в України найбільша смертність від COVID саме серед пацієнтів 60+.

“Впровадження такої години обслуговування не забороняє людям похилого віку відвідувати магазини в інший час, але воно має спонукати інших людей не відвідувати магазини та аптеки саме у період з 10:00 по 12:00.”

У Дніпрі особливих черг в аптеках наразі не спостерігається. До приміщення пускають лише обмежену кількість клієнтів. Інші вимушені чекати на вулиці. Більшість пенсіонерів у темі запровадження окремих годин обслуговування тримаються нейтралітету.

Та от Валентина Василівна ідею створення окремих годин обслуговування для пенсіонерів підтримує. Мовляв, у деяких аптеках буває просто не проштовхнутися.

З чергами ж у супермаркетах все складніше. Тут потік людей набагато більший. Й постійні “затори” на касах — буденність. У цьому випадку майже усі люди похилого віку обома руками “за” впровадження “особливих годин обслуговування”.

Подібні рекомендації МОЗ — не новина для Європи. Зокрема у Польщі ще з 15 жовтня впроваджений окремий час закупівель для людей похилого віку. Чи приживеться подібний досвід в Україні — покаже тільки час.