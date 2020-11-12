На вулиці Осінній пожежники врятували двох чоловіків

Спалахнула квартира у дев’ятиповерхівці! Пожежа сталася в Індустріальному районі Дніпра. На момент займання всередині помешкання перебували двоє жителів. 31-річного чоловіка надзвичайники врятували, скориставшись драбиною. Згодом винесли на вулицю і 60-річного пенсіонера. На місце події приїхала швидка. Обох постраждалих шпиталізували до лікарні № 4. Попередній діагноз — отруєння продуктами горіння. В результаті пожежі пошкоджені речі у кімнаті площею 20 квадратних метрів. Гасили вогонь 9 рятувальників за допомогою спецтехніки.

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