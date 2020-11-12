Підозрюваного у скоєнні смертельної аварії взяли під варту

Підозрюваного у скоєнні смертельної аварії на Слобожанському проспекті взяли під варту. Нагадаємо, вночі 11 листопада 21-річний водій автомобіля Infiniti проїхав на перехресті на червоне світло. В результаті — зіштовхнувся з автомобілем Honda. За інерцією машини зіткнулись з ще трьома автівками. Внаслідок моторошної автотрощі загинула пасажирка Honda. Її чоловіка, який був за кермом, шпиталізували. Як повідомили в лікарні Мечникова, він досі залишається в тяжкому стані. Тим часом винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. Відкрито кримінальне провадження.

“Вчора йому вручено повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину, а сьогодні Індустріальним районним судом у місті Дніпро чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.”