Україна відмовилась від адаптивного карантину і переходить на загальнодержавні обмеження, які діяли раніше в помаранчевій зоні. Крім того, вже цього тижня почне діяти локдаун вихідного дня. Таке рішення уряд прийняв через катастрофічну ситуацію з коронавірусом. Минулої доби кількість інфікованих сягнула 11 тисяч. В нашій області добовий показник наближається до півтисячі.

З понеділка по п’ятницю по всій Україні діятимуть обмежувальні правила помаранчевої зони. А у суботу та неділю — карантин вихідного дня. Під час якого не працюватимуть ресторани, кафе, спортивні зали та непродуктові крамниці. Залишаться у звичайному режимі роботи громадський транспорт, аптеки, АЗС та продовольчі магазини.

А статистика дійсно вражає. За останню добу в Україні вже зо 11 тисяч нових випадків COVID-19. Причому стрімко росте кількість пацієнтів, що потребують госпіталізації. В лідерах Київ, Запорізька, Одеська та Полтавська області. На Дніпропетровщині за добу майже півтисячі нових хворих на коронавірус. В обласному центрі в стаціонарах перебувають майже 600 пацієнтів.

В Україні тести методом ПЛР роблять 66 державних та комунальних лабораторій та 58 приватних. Найбільше таких досліджень проводять на Харківщині та Дніпропетровщини. Але буде ще більше. Днями у Кривому розі обладнали нову лабораторію.

Весь світ в очікування вакцини, яка проявила себе під час випробування ефективною у 90% випадків. Препарат ще має пройти реєстрацію. В рамках всесвітнього механізму COVAX, який об’єднує 172 держави, Україна, як і всі інші, отримає вакцину для 20% населення.

Вакцина, що надійде в рамках ініціативи COVAX, розрахована в першу чергу для груп ризику. Насамперед її отримають медики, які працюють із хворими на коронавірус.