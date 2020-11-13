Незвичайний благодійний проєкт стартував у Дніпрі

Благодійність набуває нових різноманітних форм. Отримати професію бариста на годину та у цей час зібрати кошти на благодійність може кожен охочий. Як? Дивіться у наступному сюжеті.

За ініціативи кав’ярні “Цікава кава”, журналіст 11 каналу Олена Городецька пройшла безкоштовні курси бариста, щоб взяти участь у благодійному проєкті.

Потім Олена запропонувала солістці філармонії Юлії Мандич взяти участь у благодійному проєкті допомоги відеооператору Віталію Шалдову, якому життєво необхідна операція на серці. Юлія, не вагаючись, дала згоду.

Люди, що раптово заходили у кав’ярню відчували причетність до заходу і радо брали в ньому участь.

Люди із щирим серцем, що не змогти приїхати до кафе, долучились до проєкту онлайн.

Ідея, що маленький внесок може допомогти у великій справі, об’єднує людей. Й спрацьовує принцип “краплі в океані”. Година роботи “благодійного баристи” дозволила зібрати 630 гривень. За цей же час на лікування Віталія небайдужі перерахували онлайн кілька тисяч.