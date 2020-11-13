Компанія Інтерпайп продовжує підтримувати міські лікарні 

13.11.2020 18:49

Допомога у боротьбі з коронавірусом. Українська промислова компанія Інтерпайп продовжує підтримувати міські лікарні вкрай необхідним медобладнанням. Спеціальні ліжка, кисневі концентратори, пульсоксиметри — перші 20 комплектів вже доправили до лікарень №№ 6, 9 та 11. І це не остання партія, кажуть в Інтерпайп.

Нове медичне обладнання, яке компанія Інтерпайп передала 6-ій міській лікарні, тут одразу ж готують для пацієнтів медзакладу. Кожен комплект має усе найнеобхідніше  спеціальні медичні ліжка, кисневі концентратори, пульсоксиметри, а для реанімації  ще й кардіомонітор.

Повна комплектація лікарняних ліжок, а особливо кисень для пацієнтів, дуже важливі у ситуації, що склалася.

Сьогодні 20 таких медичних комплектів від компанії Інтерпайп отримали 3 міські лікарні Дніпра. Загальна вартість цієї партії — понад 800 тисяч гривень.

Спеціальні медичні ліжка виготовила компанія ART METAL FURNITURE. Перед проєктуванням консультувались з лікарями та епідеміологами. Свою продукцію компанія поставила фактично за собівартістю. Адже тут підтримують ініціативу Інтерпайп щодо соціально відповідального бізнесу.

Вже наступного тижня Інтерпайп передасть ще 60 таких спеціалізованих комплектів медобладнання до лікарень Дніпра, Новомосковська та Нікополя.

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