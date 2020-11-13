На фасаді школи № 17 з’явилася меморіальна дошка на честь загиблого воїна

На фасаді школи № 17 в Індустріальному районі з’явилася меморіальна дошка на честь загиблого у 2014-у році бійця батальйону “Кривбас” Андрія Лихогруда. Він був випускником цього навчального закладу. Тому родина воїна ініціювала встановлення пам’ятного знаку саме на стіні школи. На церемонії відкриття побувала наша знімальна група.

Він закінчив цю школу ще у 1988 році. До початку війни на сході країни жив звичайним життям. На фронт пішов добровільно вже у 40 років. Андрій Лихогруд був старшим лейтенантом, командиром взводу батальйону “Кривбас”. І загинув під час виходу з Іловайського котла.

Андрій Лихогруд посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Заслуги героя вказані на пам’ятній дошці. Її виготовили та встановили за допомогою народного депутата України Дмитра Кисилевського.

На церемонію відкриття меморіальної дошки Андрію Лихогруду прийшли його близькі, друзі, учні й працівники школи. В навчальному закладі досі працює вчителька Андрія.

Вшанування пам’яті загиблого бійця, колишнього учня школи, а потім героя своєї країни, тепер стане щоденним.