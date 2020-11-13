Більш як 50 кілометрів трамвайної колії Дніпра — у критичному стані

13.11.2020 18:51

Й потребують якнайшвидшої реконструкції, твердять представники сфери електротранспорту. Між тим цьогоріч бюджет міста профінансував заміну лише 2,5 кілометрів рейок. Деякі ділянки вдається зробити коштом інвесторів. Один із прикладів — вулиця Пастера, де невдовзі з’явиться новий торговельний центр. Там переукладають більш як чотириста метрів колії, якою виїжджають на маршрути трамваї з Лівобережжя. Працюють за європейською технологією, що забезпечує безшумне та надійне пересування вагонів.

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