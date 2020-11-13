На Дніпропетровщині 740 нових випадків коронавірусу

У суботу 14 листопада в Україні розпочнеться перший локдаун вихідного дня. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини й АЗС, але без харчової зони. Такі обмеження уряд впровадив до кінця осені з метою загальмувати розповсюдження коронавірусної хвороби. Адже добовий показник нових випадків наближається вже до дванадцяти тисяч. І це рекордна кількість за весь період пандемії.

За останню добу в Україні додалося одинадцять тисяч 787 тисяч хворих на коронавірус. Попереду Київ. Дніпропетровщина вийшла на друге місце – 740 нових випадків. Переважна кількість в обласному центрі.

Тільки в міській лікарні №21 з діагнозом коронавірус перебуває понад 160 пацієнтів. Тож захворювання не збирається відступати. Про завантаженість вже заговорили й приватні клініки. Звернень з підозрою на коронавірус до них збільшилось у 3 рази. Тож уряд вирішив зробити локдаун вихідного дня. Так, кажуть, зупиниться передача хвороби серед населення.

Обмежувальні правила діятимуть до кінця осені. Далі все залежатиме від епідситуації. Але в МОЗ прогнозують, що серйозна боротьба з COVID-19 триватиме, як мінімум зо пів року.

До коронавірусу додаються ще й сезоні респіраторні захворювання та грип. COVID-19 і віруси грипу мають схожу клінічну картину. Тобто викликають респіраторне захворювання від безсимптомного або легкого — до важкого перебігу хвороби та, навіть смерті.

Але є між COVID-19 і вірусами грипу відмінності. Інкубаційний період останнього в середньому дві доби, тоді як у коронавірусу він складає 2 тижні. Хоча грип розповсюджується швидше. Тож, медики радять не зволікати, а вакцинуватися від нього.