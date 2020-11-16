Сезон моржування — відкрито!

Осінньо-зимові плавання влаштували активісти дніпровської організації Street Workout. Зокрема, провели інструктаж, тренування та поділилися лайфхаками для вдалого пірнання. До теоретичних знань про занурення у річку за майже нульової температури долучився й наш Марко Ручка.

На березі зібралося до півсотні людей, які вирішили стати першими учасниками “Зимового пляжу” цьогоріч. Після коротенького інструктажу від організаторів, моржі приступили до розминки.

Хвилин 15 фізичних вправ, потім перевдягання, налаштовування – і вперед.

У Дніпро пірнали і “бомбочками”, і “солдатиком”, але більшість обирали безпечніший спосіб – заходили у воду повільно. Новачки швиденько занурювались і бігли грітися.

Найзагартованіші не шкодували час поплавати.

Не відчуває дискомфорту у холодній воді й Максим. Чоловік вже 9 років поспіль займається загартовуванням, тож для нього відкриття зимового сезону — випробування не нове. Максим каже, в занурюванні бачить сенс не тільки для здоров’я, а і для душі.

Не зважала на майже нульову температуру, плавала в осінній річці, наче у теплому басейні, й 67-річна Наталія. Жінка загартовується вже понад десять років. Каже — так веселіше живеться.

Від найстарших до найменших. 11-річний Назар також замахнувся на звання моржа.

Юнак розповідає — мріяв спробувати. Й коли батьки дали добро, почав готуватись.

Відкриття зимового сезону купань влаштовують у Дніпрі вже п’ятий рік поспіль. До занурень може долучитись кожен охочий. Але якщо ви хочете спробувати вперше, то до цього краще підготуватись. Лайфхаками ділиться досвідчений морж.

Також якщо у вас є якісь хронічні захворювання, то перед початком загартувань — проконсультуйтесь зі своїм лікарем.