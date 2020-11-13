Виповнюється 4 роки, як на Монастирському острові закрили зоозону

Звірів тримали у тісних клітках, годували простроченими напівфабрикатами. Недарма волонтери, які опікувалися тваринами, охрестили це місце справжньою в‘язницею. Наш Владислав Авдієнко дістав унікальні кадри — як виглядають врятовані тварини зараз. Через що довелося пройти волонтерам, аби визволити чотирилапих та передати їх до екопарку Фельдмана у Харкові та заповіднику у Синевирі — дивіться просто зараз.

Ганна — одна з волонтерів, які боролися за гідні умови утримання тварин на Монастирському острові. Сьогодні вона вперше за останні 3 роки переступила поріг колишньої зоотюрми. Іржаві паркани, порожні клітки-камери, які називались вольєрами. Уявіть, тварин у таких умовах тримали 45 років — після того, як їх покинув напризволяще пересувний цирк.

Це архівні кадри. Серед чотирьох стін намотують кола вовки, лисиці та єноти. У схожих умовах — лами, олені, віслюки, ба навіть верблюди та ведмеді. Загалом у зооконцтаборі була майже сотня бранців. Погляньте, ось у цій клітці, жила ведмедиця Ляля.

Тільки уявіть, величезна 300-кілограмова бура ведмедиця, що за день у дикій природі здатна долати зо півсотні кілометрів, жила ось тут, у цій прогнилій металевій клітці розмірами десь 4 на 5 метрів.

Замість галявини — бетонна підлога. Спала Ляля ось у цьому металевому бункері площею 4 квадратні метри. Замість басейну, який так необхідний ведмедям — коритце, яке підійде хіба що для курей.

А ось у цій дірі 20 років прожила пара макак. Всередині не було жодного дерева, навіть штучного. Лазити їм доводилося по металевих решітках.

Звісно ж у кустарній зоозоні не було каналізації. Усі продукти життєдіяльності тварин змивали просто до Дніпра. Годували ж усіх тварин переважно простроченими булочками з однієї всесвітньо відомої мережі фаст-фуду.

Підгодовувати тварин доводилося волонтерам. Вони за рік на тварин витрачали вчетверо більше, аніж керівництво зоозони.

Керівництво впиралося будь-яким змінам. Адже на тваринах робили просто бізнес.

Це сталося восени 2016-го. Рішенням міськради зоопарк розформували, а тварин дозволили передати до харківського Фельдман Екопарку. Транспортування зайняло 3 дні.

Тільки подивіться, у яких умовах тепер живуть звірі. Єноти та дикобрази — у відкритих вольєрах із прозорими стінами.

Ось просторим вольєром поважно крокує південноамериканська лама Світлана. Її також забрали із дніпровської зоозони.

Тварин харчують виключно за індивідуальним збалансованим раціоном. Приміром, наш віслюк Боб та в’єтнамський свин Харитон найбільше полюбляють огірки, яблучка та апельсини.

А от щоб знайти гідні умови для головного звіра колишнього зоопарку — ведмедиці Лялі, довелося витратити зо пів року. Її погодилися прийняти у Національному природному парку Синевир. Оксана згадує: відшукати вантажівку та клітку для транспортування треба було дуже швидко.

Ляля ж покидати зоозону не поспішала. Якими смаколиками тільки її не заманювали до пересувної клітки — усе було марно.

А далі була тривала дорога до Синевиру. У Лялі був стрес, зупинятися треба було щогодини, аби оглянути та напоїти.

Але результат того вартував. Ось погляньте, у яких умовах наша ведмедиця живе зараз. Величезний вольєр — фактично клаптик справжньої дикої природи із лісом та навіть озером!

З харчуванням також усе добре — завжди свіжа риба та навіть ось такі ласощі.