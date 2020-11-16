16 листопада — День працівників телебачення, радіо та зв’язку

11 канал вже 26 років тримає у курсі подій телеглядачів Дніпропетровщини. За цей час на двічі першому встигло змінитися кілька поколінь журналістів, ведучих та операторів. Й чимало “випускників” каналу стали справжніми зірками. Про них — у наступному сюжеті.

Саме так розпочинались новини 11 каналу у далекому 1997. У студії — ведуча Юлія Литвиненко. Це був тільки початок її кар’єри. Попереду очікували студії майже усіх відомих національних каналів України.

У ті ж роки, наприкінці 90-х, на 11-у робив свої перші кроки у журналістиці Артем Шевченко. Саме він працював під час горезвісного зсуву на житломасиві Тополя.

Кар’єра Артема стрімко пішла вгору. У його портфоліо — досвід роботи на низці національних каналів: таких як СТБ, Один плюс один, ICTV та Інтер. Вже з 2015 року чоловік обіймає посаду директора департаменту комунікацій Міністерстві внутрішніх справ України.

Скрупульозна, прискіплива та допитлива до дрібниць. Майже з вироків інформаційної служби новин на 11-у була журналістка Марина Деобальд. А ще вела програму “Сандень” Ось одна з її робіт — репортаж з тодішнього Дніпродзержинську, де на мілину сів лайнер з американськими туристами.

З того часу вже минуло 13 років! За плечима журналістки солідний досвід, яким вона залюбки ділиться з новим поколінням журналістів. Зараз вона керує редакцією на іншому міському телеканалі.

Шеф-редактор, випусковий редактор та журналістка — кажучи про новини, не можливо не згадати емоційну та працьовиту Наталію Грищенко.

Пропрацювавши на 11 каналі у Дніпрі, вона стала власкором телеканалу Інтер, а вже згодом вирушила підкорювати столицю. Й на національних каналах кар’єра — склалась.

Одним з останніх на цей час “випускників” 11-го став Артем Куля.

Досягати нових вершин молодий журналіст відправився також до Києва. Й всього за декілька років доріс до спецкореспондента Фактів Тижня на каналі ICTV.

Згадаємо й програми, які назавжди залишились як в історії 11 каналу, так й у пам’яті телеглядачів. Одна з них – “Батьківський клуб”.

Наталія Зборець та Світлана Атагулянц — протягом багатьох років були гарними друзями усіх батьків Дніпропетровщини. Про той досвід із задоволенням згадують й зараз.

Та і який канал без прогнозу погоди? Чи не найбільше телеглядачам запам’яталась харизматична ведуча Саша Турій.

Зараз Саша живе там, де з серпня може випасти сніг. Та свій час на 11-у згадує з теплом та посмішкою на обличчі.

За ці довгі 26 років віщання 11 канал став справжньою кузнею кадрів для багатьох телевізійників. А нинішній колектив перетворився на справжню дружню родину. Та й хоч вже змінилося чимало поколінь — на ДВІЧІ першому завжди пам’ятають кожного.

Зі святом, друзі!