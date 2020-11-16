На житловому масиві Парус-2 з’явиться новий сквер

Рекреаційна зона відпочинку та дозвілля з’явиться на житловому масиві Парус-2. Проєкт будівництва скверу на вулиці Гідропарковій вже презентували у міськраді. Як виглядатиме ця зелена зона та коли її відкриють для містян – дивіться у нашому сюжеті.

Дитячі майданчики, спортивні тренажери та велодоріжки. Все це з’явиться на місці пустиря у гідропарку на житловому масиві Парус-2. По всій території скверу обладнають пішохідні доріжки, освітлення та лавиці. А ще зроблять газони, висадять кущі та квіти. Теперішні насадження приведуть до ладу. Зелений осередок створюватимуть на території близько пів гектару.

Новий сквер, за словами розробників, повністю відповідатиме потребам як дітей, так і дорослих. Також там буде зручно й людям похилого віку. Аби зелена зона була на радість, при проєктуванні врахували думки місцевих мешканців.

Крім сучаснї зони відпочинку, на території скверу ймовірно впорядкують доріжки. Пропозицію з цього питання поки що розглядають.