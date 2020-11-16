Оголошено конкурс перевізників

У Дніпрі стартували ревізії компаній-перевізників, які братимуть участь у наступному конкурсі. Це АТП, в яких вже закінчується термін угоди з містом. Й тепер вони мають знову пройти усі можливі узгодження — щодо документації та стосовно належного стану рухомого складу. Перевізники змагатимуться за маршрути у конкурентній боротьбі. Про перші результати перевірок — у наступному сюжеті наших журналістів.

Прискіпливо та детально. Саме так відбувається перевірка компанії-перевізника представниками міського департаменту транспорту. Один з обов’язкових пунктів ревізії — це огляд санітарної кімнати. Саме тут перед виїздом на маршрут мають тестувати усіх водіїв.

А також має бути окрема кімната з ліжко-місцем, певний перелік ліків та медобладнання. Все це у даного АТП у наявності. Далі перевіряють устаткування механіка, який повинен оглядати кожен автобус перед виходом на маршрут.

Поки без зауважень. На фінальному етапі перевірки інспектори звертаються увагу на особові справи кермувальників та наявність належних водійських прав.

Цей перевізник працює у Дніпрі протягом останніх 10 років. Обслуговує аж сімнадцять маршрутів. У тому числі №№ 124А, 43 та 158. У керівництві АТП розповіли підприємство наразі змінює рухомий склад. Купують комфортабельні низькопідлогові автобуси.

Загалом у конкурсі цьогоріч беруть участь 10 АТП. Усі вони хочуть подовжити угоди з мерією та надалі перевозити містян. Перевірку наразі пройшли 6 підприємств. Й, як стало відомо, в деяких виявили серйозні порушення. Тож, після 24 листопада окремі маршрути можуть отримати нових володарів.