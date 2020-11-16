В області + 847 нових хворих на коронавірус

Цього вікенду Україна зазнала першого карантину вихідного дня. Тепер же від понеділка до п’ятниці діятимуть загальнодержавні обмежувальні правила. Кафе та ресторани працюватимуть до 22:00, театри та кінозали мають бути заповнені наполовину, а в громадському транспорті перевозитимуть пасажирів лише сидячі. Тим часом за минулу добу в Україні виявили понад 9 тисяч випадків COVID-19. Дніпропетровщина знов на другому місці — в нас + 847 нових хворих на коронавірус.

У неділю ПЛР-підтвердження отримали 9 832 жителі України. І це вже традиційно, коли показники у вихідні дні значно нижчі, ніж у будні. Перше місце знов посідає Київ. Дніпропетровщина також вже кілька днів в лідерах поширення коронавірусу. За минулу добу в нас 847 нових випадків COVID-19. Найтяжчих доправляють в лікарню Мечникова. Днями там врятували двох пацієнтів із 70% ураженням легень. Зараз їх перевели із реанімації до терапевтичного COVID відділення.

Переважна кількість коронавірусних хворих Дніпропетровщини — це мешканці обласного центру. За останню добу маємо понад 400 випадків.

Медики кажуть, перший тур місцевих виборів у Дніпрі не вплинув на зростання захворюваності на коронавірус. І сподіваються, що і другий етап пройде так само. Поки ж лікарі наголошують, що прогулянки на свіжому повітрі корисні для здоров’я. Мовляв, це підтримує імунітет.

А от у Міністерстві охорони здоров’я радять берегти нерви і не впадати в паніку.

У суботу та неділю по всій країні тривав локдаун вихідного дня. На Дніпропетровщині дотримання обмежень перевіряла поліція та Держпродспоживслужба.

Між тим у Верховній Раді зареєстрували проєкт щодо скасування карантину “вихідного дня”. Його мають розглянути завтра.

А коронавірус тим часом продовжує панувати. Серед захворілих – вже міністр охорони здоров’я України та мер Миколаєва. Від ускладнень від COVID-19 помер щойно обраний мер Конотопа Олександр Луговий. Ще 2 тижні тому чоловік був сповнений сил.

Експерти ж Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксували рекордне щоденне число нових заражень COVID-19. За минулу добу вже майже 661 тисяча інфікованих.