17 листопада – Міжнародний день недоношених дітей
Журналісти 11 каналу зібрали історії трьох родин, кожна з яких зіштовхнулася з передчасним народженням малюків. Крихітна двійня — Софія та Соломія й досі перебувають у лікарні. А от двоє інших героїв вже великі та сильні хлопчики. Через що сім’ям довелося пройти у боротьбі за здоров’я своїх маленьких поспішайок — дивіться.
Крихіткам-дівчатам уже 7 тижнів. Коли їхні батьки дізналися про двійню, до передчасного народження були готові. Щоправда, не розраховували зустрітися з доньками настільки рано. Пологи почалися на 26 тижні вагітності.
При народженні кожна з дівчат важила менше кілограма. Перші 2 тижні немовлята знаходилися в реанімації. Зараз їхньому здоров’ю вже нічого не загрожує.
Софія та Соломія потроху набирають вагу й за кілька тижнів нарешті поїдуть додому. Колись на їхньому місці був і 3-річний Давид. При народженні тепер уже великий хлопчик важив 1 кіло 100 г.
Давид — третя дитина у родині. І ця вагітність була найлегшою. Але після передчасних пологів жодних гарантій, що хлопчик виживе — не було.
За 2,5 місяці з вагою 2 кілограми 150 грамів Давида з мамою виписали додому. Весь перший рік життя батьки боролися за здоров’я малюка.
Згодом Давид швидко нагнав однолітків і зараз нічим не відрізняється від інших дітей. Проте передчасне народження таки далося взнаки. У хлопчика серйозні проблеми із зором.
З ретинопатією, спричиненою передчасним народженням, зіштовхнулася і родина Марка. Хлопчик теж народився на 26 тижні, з вагою у 860 грамів.
Коли пологи вже було не спинити, жінка була шокована. Проте справжній страх відчула вже після народження синочка, щойно зрозуміла — за його здоров’я доведеться поборотися. 64 дні дитина була реанімації, ще 38 днів — у відділенні постінтенсивного догляду.
Освоювання звичайних для малюків навичок у маленьких поспішайок, як у випадку Марка, може зайняти трохи більше часу.
У свої 4,5 роки Марк відстає у зрості та вазі, в порівнянні з однолітками. А ще погано розмовляє, що також може бути наслідком передчасного народження. Однак найголовніше, вважають у родині, що усі серйозні проблеми зі здоров’ям — позаду.
У дніпропетровському обласному перинатальному центрі кажуть: майже 10% усіх пологів, які тут приймають — передчасні. Проте навіть найменших поспішайок успішно виходжують. А щороку, 17 листопада, ці дітки з батьками повертаються до медзакладу, аби подякувати лікарям.
Цьогоріч через пандемію день передчасно народжених малюків у медзакладі планують відзначити онлайн.