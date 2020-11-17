Журналісти 11 каналу зібрали історії трьох родин, кожна з яких зіштовхнулася з передчасним народженням малюків. Крихітна двійня — Софія та Соломія й досі перебувають у лікарні. А от двоє інших героїв вже великі та сильні хлопчики. Через що сім’ям довелося пройти у боротьбі за здоров’я своїх маленьких поспішайок — дивіться.

Крихіткам-дівчатам уже 7 тижнів. Коли їхні батьки дізналися про двійню, до передчасного народження були готові. Щоправда, не розраховували зустрітися з доньками настільки рано. Пологи почалися на 26 тижні вагітності.

При народженні кожна з дівчат важила менше кілограма. Перші 2 тижні немовлята знаходилися в реанімації. Зараз їхньому здоров’ю вже нічого не загрожує.

Софія та Соломія потроху набирають вагу й за кілька тижнів нарешті поїдуть додому. Колись на їхньому місці був і 3-річний Давид. При народженні тепер уже великий хлопчик важив 1 кіло 100 г.

Давид — третя дитина у родині. І ця вагітність була найлегшою. Але після передчасних пологів жодних гарантій, що хлопчик виживе — не було.

За 2,5 місяці з вагою 2 кілограми 150 грамів Давида з мамою виписали додому. Весь перший рік життя батьки боролися за здоров’я малюка.

Згодом Давид швидко нагнав однолітків і зараз нічим не відрізняється від інших дітей. Проте передчасне народження таки далося взнаки. У хлопчика серйозні проблеми із зором.

З ретинопатією, спричиненою передчасним народженням, зіштовхнулася і родина Марка. Хлопчик теж народився на 26 тижні, з вагою у 860 грамів.

Коли пологи вже було не спинити, жінка була шокована. Проте справжній страх відчула вже після народження синочка, щойно зрозуміла — за його здоров’я доведеться поборотися. 64 дні дитина була реанімації, ще 38 днів — у відділенні постінтенсивного догляду.

Освоювання звичайних для малюків навичок у маленьких поспішайок, як у випадку Марка, може зайняти трохи більше часу.

У свої 4,5 роки Марк відстає у зрості та вазі, в порівнянні з однолітками. А ще погано розмовляє, що також може бути наслідком передчасного народження. Однак найголовніше, вважають у родині, що усі серйозні проблеми зі здоров’ям — позаду.

У дніпропетровському обласному перинатальному центрі кажуть: майже 10% усіх пологів, які тут приймають — передчасні. Проте навіть найменших поспішайок успішно виходжують. А щороку, 17 листопада, ці дітки з батьками повертаються до медзакладу, аби подякувати лікарям.

Цьогоріч через пандемію день передчасно народжених малюків у медзакладі планують відзначити онлайн.