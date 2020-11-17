Учасники програми “Екосвідомість Дніпра” підбили перші підсумки

17.11.2020 18:52

Стартапи, розробки та освітні проєкти. Таким є підсумок року існування програми “Екосвідомість Дніпра”. За цей час до ініціативи долучилися освітактитисячі небайдужих не лише з нашого міста, а й з усієї країни та навіть світу. Її амбасадорами стали понад 80 людей. Більш детально про результати екопрограми — у сюжеті.

Тисячі людей, об’єднані однією метою — зробити світ чистішим. Всі вони учасники проєкту “Екосвідомість Дніпра”, який започаткували у 2019. За рік ініціативу підтримало чимало небайдужих. Сьогодні ж підбили підсумки спільної плідної роботи та нагородили амбасадорів програми.

Стартапи, телемости та навіть перший в Україні екохакатон. Все це лише за рік зробили у рамках проєкту. Особливу увагу приділили навчанню дітей та молоді. Організатори переконані: саме молодше покоління здатне зробити екологію кращою.

Та на зробленому зупинятися не збираються. Ініціатори проєкту вже розробляють план на наступний рік.

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