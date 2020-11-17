На вулиці Березинській реконструюють сквер

Яскраве освітлення, зручне покриття та комфортна територія. Так незабаром виглядатиме сквер на вулиці Березинській, 28. Реконструюють його за ініціативою народного депутата України Дмитра Кисилевського. Вже до кінця року місце перетвориться на сучасну зону відпочинку для всієї родини. Там буде не тільки красиво, а й безпечна. Усі подробиці — далі.

Сучасна зона відпочинку для усієї родини — це мрія пані Юлії. Жінка мешкає у цьому будинку вже понад десять років і за цей час куди тільки не зверталась, аби зелену зону у їхньому дворі хоча б огородили парканом від проїжджої частини. Цьогоріч ідею реконструкції Юлія запропонувала на розгляд Дмитру Кисилевському. І нарешті її почули. Оновленому скверу бути!

Яскраве освітлення, зручна плитка, лавиці та дитяча пісочниця. Все це вже до кінця року з’явиться на місці захаращеної території. Сквер буде сучасним та зручним для кожного. А головне — безпечним. Адже навколо всієї зони відпочинку встановлять паркан.

Розбудова скверів та місць відпочинку на лівобережжі Дніпра — частина виборчої програми Дмитра Кисилевського. Народний депутат України переконаний: промислова частина міста дуже потребує зелених зон.

Оновлення зеленої зони стартує вже цього тижня. Завершити роботи планують за декілька тижнів. На реалізацію цього проєкту бюджетні кошти не використовуються. До реконструкції скверу Дмитро Кисилевський залучив промислові підприємства лівого берега. Сквер стане другим реалізованим цьогоріч проєктом з впорядкування зелених зон Лівого берега. Першим був сквер на вулиці Донецьке шосе 99 на Лівобережному-3. Його реконструкцію завершили у жовтні.