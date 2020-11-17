Кореспонденти 11 каналу дізнавалися, як працює туристичний додаток WalQlike

17-го листопада у світі відзначають День екскурсії. До свята наші кореспонденти дізнавалися, як працює туристичний додаток WalQlike. Нагадаємо, в ньому нещодавно з’явилися два історичні квест-тури Дніпром. На кожній локації чекає певне завдання, тільки виконавши його — можна відкрити наступну точку. Застосунок безкоштовний. Чи варто його завантажувати? Дивіться далі в сюжеті!

Ми пройдемося туром, що називається “Загадки Соборної гори”. У мобільному застосунку WalQlike обираємо місто Дніпро, назву квесту й отримуємо доступ до першої локації — Будинку із гномами. Швиденько знайомимось із його історією й дістаємо перше завдання.

А знайти нам треба було будівлю із гербом — два схрещених молотки у лавровому вінку. І це Дніпровська Політехніка. Впоравшись, маємо відповісти на каверзне питання.

Щоб виконати завдання на одній з наступних локацій, нам довелося вгадувати ім’я священника.

На іншій — рахувати, скільки кам’яних жабок сидить на фасаді будинку.

Біля маєтку величного краєзнавця Дмитра Івановича Яворницького ми вгадували, в образі кого він постає на знаменитій картині “Козаки пишуть листа турецькому султанові”.

Побували й поряд із колишнім комерційним клубом — місцем, де колись годинами, а то й днями засідали впливові купці

Відвідали й найстаріший дерев’яний будинок Дніпра. Йому вже понад 170 років й він належав прислузі купецької або аристократичної сім’ї. За легендою, будинок зберігся до наших часів, бо власники дозволили в ньому переночувати циганці.

Справді моторошно ж було поряд із диявольським будинком. Він належав багатому банкіру Олександру Івановському, який, як кажуть легенди, продав душу дияволу. Заради чого, як думаєте? Звісно ж, серця красуні.

У сюжеті ми спеціально не називали правильних відповідей на квести та не розкривали локацій, аби ви могли сповна насолодитися прогулянкою. У “Загадках Соборної гори” на вас чекають 12 унікальних локацій.