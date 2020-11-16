Постраждалий у резонансній ДТП на Слобожанському проспекті — помер

16.11.2020 18:57

Постраждалий у резонансній ДТП на Слобожанському проспекті помер у лікарні. Про це повідомили родичі чоловіка.

Раніше, просто на місці аварії, загинула його дружина.

Нагадаємо, вночі 11 листопада у їхнє авто влетів Infiniti, що проскочив перехрестя на червоне світло. Були ушкоджені також ще 3 машини.

21-річного водія взяли під варту без права застави. Відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

У пари, що загинула у цій автотрощі, лишилася 6-річна дочка.

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