Розпочато підготовку дільниць до 2 туру виборів міського голови

Обов’язковий температурний скринінг, вхід виключно в масках та по черзі. У Дніпрі розпочали підготовку дільниць до другого туру виборів міського голови. У мерії повідомили, що додатково закуповують маски та санітайзери, тож їх буде достатньо. Також очікується, що цього разу голосування відбуватиметься швидше. Адже виборці отримають усього один бюлетень. До чого ще потрібно бути готовим — розповість Марко Ручка.

Виборчі дільниці у Дніпрі почали готувати до напливу людей, який очікують у неділю. Наразі, мерія організувала престур, аби показати готовність Новокадацького району. Прикладом, голова комісії, що розташувалась в Індустріально-педагогічному коледжі, запевняє — готові виконувати карантинні вимоги на всі сто відсотків. Зокрема, встановили кабінки для голосування. Одну з них призначили для людей з підвищеною температурою. Відповідно, є й окрема скринька для вкидання бюлетенів.

Також у наявності є маски, антисептики у вільному доступі. Задля дотримання соціальної дистанції нанесено розмітку. До речі, до приміщення зможуть одночасно зайти стільки людей, скільки буде вільних членів комісії, готових їх прийняти. Загалом на цій виборчій дільниці очікують 1970 виборців.

Тим часом до голосування в карантинних умовах готові й в Територіальному центрі соціального обслуговування. Там також все в наявності одноразові маски, дезінфекційні засоби, санітайзери. Прибирання передбачено за графіком. На вході вже звичний температурний скринінг. А тим, хто його не пройде шанс проголосувати є — в спеціальній кабіні.

В міськраді Дніпра запевняють — інфекційна безпека буде дотримана на усіх виборчих дільницях міста. 22-го листопада вони працюватимуть з восьмої ранку до 20:00. Також не забудьте взяти власну ручку.