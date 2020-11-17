Майже 70% захворілих на коронавірус жителів Дніпра — подолали його

Кількість хворих знов поповзла в гору. За минулу добу в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків COVID-19. Зростає і число пацієнтів, що потребують стаціонарного лікування. У Києві, Одесі та Краматорську найближчим часом розгортатимуть мобільні “коронавірусні” госпіталі. Про ситуацію в країні, місті та області — дивіться далі.

З майже 12 тисяч нових випадків COVID-19 – 800 зафіксовані на Дніпропетровщині. Наша область вже декілька днів посідає 2 місце за кількістю інфікованих за добу. Більша частина хворих на коронавірус — це мешканці Дніпра.

“На сьогодні 3 580 пацієнтів лікуються амбулаторно, в стаціонарах знаходяться 683.”

Між тим дніпровські лікарі звітують про позитивну динаміку. Майже 70% захворілих на коронавірус подолали його. На сьогодні таких пацієнтів понад 9 тисяч. У час, коли до COVID-19 додаються ще й віруси грипу та респіраторні захворювання, медки радять особливо дбати про здоров’я. У тому числі більше бувати на свіжому повітрі.

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що роблять з ПЛР-тестування. За весь час вже обстежили понад 44 тисячі осіб.

Тим часом профільний міністр наголосив, що в деяких містах через зростання кількості госпіталізацій не вистачає ліжок в лікарнях. Тож розгортатимуть мобільні госпіталі.

В Міністерстві охорони здоров’я також наголосили, що отримати медичну допомогу може кожен українець. Навіть ті, хто не уклав декларацію з сімейним лікарем.

В Міністерстві також похвалились щодо зарплатні сімейним лікарям, яку нещодавно збільшили.

Сьогодні Верховна Рада розглядала рішення щодо скасування локдауну вихідного дня.

Але провалила голосування. Під час свого виступу прем’єр-міністр зазначив, якщо карантин по вікендах не призведе до зменшення соціальних контактів, позначку у 20 тисяч хворих щодня країна може перетнути вже за 3 тижні. Що призведе до введення жорсткого карантину аж до повного локдауну.