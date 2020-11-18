Інтерпайп продовжує постачати обладнання для лікування хворих на COVID-19

Життєво важлива допомога. Українська промислова компанія Інтерпайп продовжує постачати у лікарні міста та області спеціалізовані комплекти обладнання для лікування хворих на COVID-19. Найважливіше у кожному наборі — це кисневий концентратор. Перші 20 повністю оснащених ліжко-місць отримали лікарні Дніпра. Зараз же необхідні комплекти привезли до Новомосковська та Нікополя. У цих містах живуть і працюють тисячі співробітників компанії.

У квітні цього року Новомосковська міська лікарня перепрофільована у шпитальну базу допомоги хворим на COVID-19. З того часу Інтерпайп допомагає медзакладу всім необхідним.

Кожне спеціалізоване місце складається із кисневого концентратора, пульсоксиметра, медичного ліжка. Для реанімації також передбачено кардіомонітор, який дозволить цілодобово контролювати стан пацієнта.

Динаміку насиченості крові пацієнта киснем можна відразу бачити на моніторі. При погіршенні життєвих показників, лікарі зможуть вчасно розпочати інтенсивну терапію.

П’ять комплектів спеціалізованого обладнання відразу розійшлися відділеннями і вже встановлені. Тут на них дуже чекали, адже в лікарні зараз знаходяться сто п’ятдесят хворих, з них сімдесят два на COVID-19. Кисневий концентратор починає працювати після підключення до джерела електроенергії. І все. Втім, важливість цього приладу сьогодні важко переоцінити.

Ще 10 таких комплектів доставили й в першу міську лікарню Нікополя. Там зараз лікуються 40 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вони так само потребують комплексної та швидкої допомоги.

Компанія Інтерпайп разом з фондом Олени та Віктора Пінчук спрямувала на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях 10 мільйонів доларів. В Дніпропетровській області допомогу отримали понад двадцять медзакладів.