На Янтарній з’явилася нова система дощової каналізації

18.11.2020 18:11

Більше ані підтоплень, ані калюж! У Дніпрі на вулиці Янтарній, 75-А з’явилася нова система дощової каналізації. Це шоста у місті мережа зливовідводів, яку побудували “з нуля”. Що саме змінилося та чи задоволені місцеві мешканці — вже знають наші журналісти.

Оновлені зливоскиди та каналізаційні колодязі. Сучасна дощова система з’явилась на вулиці Янтарній, 75-А. Район звели ще у вісімдесятих, а от каналізаційну мережу так і не збудували. Люди десятки років потерпали від наслідків опадів. Та цьогоріч каналізаційну мережу тут спроєктували “з нуля”.

Будівництво тривало зо 3 місяці. Процес був складним та витратним. Проте зараз двір не впізнати. Підрядники не тільки звели дощову систему, а й відремонтували пошкоджену під час робіт дорогу. Місцеві дуже сподіваються, що ці зміни — на краще.

Дощова мережа на Янтарній стала вже шостою збудованою у місті. Подібні системи також зробили на житлових масивах Перемога, Парус, Червоний Камінь, Покровський та Ломівський.

Каналізаційні системи оновлюють міським коштом.

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