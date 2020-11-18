На Дніпропетровщині за останню добу +1023 випадки коронавірусу 

Нові цифри втрат та одужань. В Україні за добу госпіталізували 1668 пацієнтів з коронавірусом. Це найбільше з початку пандемії. Між тим вилікувалась велика кількість пацієнтів — понад 8 тисяч. І ще один рекорд, але сумний. Адже не вдалося врятувати 256 хворих. Наша область за статистикою нових випадків COVID-19 вже кілька днів посідає друге місце по Україні. Більш детально про ситуацію — дивіться далі.

За минулу добу в Україні зафіксовано майже 12,5 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. На першому місці залишається Київ, де понад 1200 інфікованих. Далі йде Дніпропетровщина. За останню добу маємо понад 1000 випадків. Більша частина з них в обласному центрі.

Аби протидіяти коронавірусу, медики радять укріпляти імунітет. Погані звички краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі. Адже фізична активність знижує ризик багатьох захворювань.

А імунітет у боротьбі з COVSD-19 вкрай важливий. Кількість нових випадків зростає. Вже почали розгортати коронавірусні мобільні госпіталі в деяких містах. В той час, як роботу інших стаціонарних медзакладів закривають через брак медперсоналу. Так Національна служба здоров’я України розірвала угоду з Криворізькою міською лікарнею № 14 через відсутність анестезіолога. Весь персонал відправили у неоплачувану відпустку.

А уряд наголосив про закупівлю експрес-тестів, які в першу чергу розраховані на медиків.

Крім того, уряд ініціює додаткові цифрові інструменти для боротьби з коронавірусом.Так українців будуть інформувати про те, що вони перебували в одному приміщенні із хворими на коронавірус. Новацію впровадять найближчим часом.

Також планується впровадити електронний запис на ПЛР-тест і посилити контроль за самоізоляцією через застосунок “Дій вдома”.

А в Міністерстві охорони здоров’я закликають у будь-яких незрозумілих або сумнівних ситуаціях щодо COVID-19, звертатись до цілодобового контакт центру. Його номер зараз на ваших екранах.

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Сьогодні стало відомо, що експериментальна вакцина від COVID-19 Pfizer згідно з остаточними результатами клінічних випробувань показала вже 95% ефективність. Розробники заявили, що планують подати заявку на реєстрацію вакцини протягом декількох днів.