Містян запрошують долучитися до створення унікальної експозиції

У Дніпрі вже готові перші зали муніципального Музею історії міста. Він розміщений у так званому Будинку губернатора, що на вулиці Воскресенській.За пів року тут все зробили з нуля — від початку збору колекції до облаштування приміщення. У тому числі врахували всі необхідні елементи безбар’єрності. Дивимось.

П’ять залів комунального музею історії Дніпра вже готові. Тут є сучасна акустична система та інтерактивні експозиції. Можна побачити старовинний вигляд міста та перші мости через річку. Скористатися патефоном, посидіти на автентичному дивані середини минулого століття, погортати старі журнали. Дізнатися про історію місцевих ринків та скористатися касовим апаратом 1912 року.

Чимало експонатів подаровані городянами. Серед них катеринославська цегла, старовинне піаніно, аптекарські склянкИ, катеринославські видання. У музеї є знахідки археологічних розкопок, вироби місцевих магазинів. Артефакти з особистої колекції також передав мер Дніпра Борис Філатов та інші відомі містяни.

Дніпрян закликають приєднатися до розширення колекції. Речі, що мають історичну цінність, можна принестИ просто до музею або домовитися про їхнє транспортування через сторінку у соцмережі.

В планах капітальний ремонт фасаду Будинку губернатора, утім для цього потрібно впорядкувати документи. Адже будівля є пам‘яткою архітектури національного значення. Також тут має з’явиться приміщення для усіх, хто хоче вивчати історію міста.

Відвідати комунальний музей, що знаходиться в Будинку губернатора, дніпряни та гості міста зможуть, коли дозволять карантинні обмеження.