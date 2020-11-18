425 виборчих дільниць забезпечили засобами протиепідемічного захисту

Безпечне голосування. Вже цієї неділі на дніпрян чекає другий тур виборів міського голови. Пандемія коронавірусу продиктувала нові умови волевиявлення. Тому на дільницях слідкуватимуть не лише за правопорядком та дотриманням виборчого законодавства, а й за безпекою здоров’я виборців. Про це — дивіться далі.

Антисептики, захисні маски, термометри та інформаційні плакати — все це для своїх виборчих дільниць вже отримали представники Самарської та Чечелівської районних рад.

Подбати про епідемічну безпеку виборців — завдання органів місцевого самоврядування. Тому у профільних службах міськради вже активно готуються до другого туру виборів. Забезпечити засобами захисту необхідно 425 дільниць Дніпра.

Завдання поліцейських — дбати про громадський порядок та неухильне дотримання карантинних вимог.

Правоохоронці також нагадують, що за порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

За такі порушення на виборах загрожує щонайменше штраф. Серйозні злочини, такі як підкуп та маніпуляції, тягнуть за собою до 10 років за ґратами.