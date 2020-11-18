Суд у справі смертельної ДТП знову затягують

Нагадаємо, у лютому на Слобожанському проспекті збили Олександра Усачова разом з його дочкою. Вони переходили дорогу на зелене світло. Й саме у цей момент в пішоходів на великій швидкості влетів автомобіль Audi. В результаті чоловік загинув, а 4-річну дівчинку ушпиталили до реанімації. Підозрювані по цій справі провини не визнають. Їхні адвокати роблять все, аби процес тривав якомога довше, впевнені родичі загиблого.

Майже кожні два тижні протягом 9 місяців проходять судові засідання щодо смертельної аварії. Ще у лютому цього року на Слобожанському проспекті іномарка Audi на великій швидкості врізалась в пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. Внаслідок ДТП загинув відомий дніпровський ведучий Олександр Усачов.

Як стало відомо, чоловіків які були в автомобілі, переслідували правоохоронці. Один з них перебував у розшуку за вимагання та грабежі. Також в салоні Audi разом з ними був викрадений чоловік. Судовий процес щодо встановлення винних триває вже майже рік. Підсудні Михайло Дубовик та Олександр Скипочка то погано себе почувають, то плутаються у свідченнях.

Згодом Олександр Скипочка і зовсім відмовляється відповідати на питання з боку захисту потерпілих.

Зокрема, плутанина у тому, хто саме був за кермом іномарки. Чоловік, якого викрали, каже, що за кермом перебував саме Дубовик. Той заперечує і твердить, що все було навпаки.

Засідання тривало понад годину. За цей час обвинувачений Дубовик був не надто говіркий. Втім його адвокат запросила у судді перегляд речових доказів.

На цій ноті засідання завершили. Тим часом небайдужі активісти, родичі та друзі загиблого продовжують слідкувати за розвитком подій. Та незадоволені, що розгляд справи вкотре перенесли. Ганна була близькою подругою загиблого Олександра. Жінка каже — хоче, аби правосуддя здійснилося.

Небайдужий до цієї справи й Олег. Результати сьогоднішнього засідання — вважає обурливими.

Мати загиблого Олександра Усачова також незадоволена, як відбувається судовий процес. Жінка каже — адвокати обвинуваченого навмисно його затягують.

Наступне засідання суд призначив на друге грудня. Громадськість теж збирається там бути. Також за справою пильно спостерігає народний депутат Дмитро Кисилевський.