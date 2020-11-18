У ДНУ мають обрати нового ректора

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара триває процес визначення нового ректора. Безпосередньо вибори мають відбутися за місяць. Сьогодні ж у форматі zoom-конференції висували кандидатури. Претендентів четверо, серед них — одна жінка. Й саме її підтримує трудовий колектив. Як завідувачку кафедри загальної медицини Тетяну Шевченко обирали першою за багато років кандидаткою в ректорки ДНУ — дивіться далі у сюжеті.

У zoom-конференції з висування кандидата на посаду ректора від трудового колективу ДНУ ім. Олеся Гончара взяли участь майже півсотні осіб. В університетській залі теж були присутні науковці. За стандартними положеннями, викладачі, що багато років працюють з висуванцями, надали характеристику кандидатам. Єдиною жінкою серед чотирьох претендентів на посаду ректора стала Тетяна Шевченко — завідувачка кафедри загальної медицини.

Кандидатуру Тетяни Шевченко висунув колектив кафедри загальної медицини, де вона працює багато років.

Тетяна Шевченко — донька колишнього ректора Миколи Полякова — запевняє колектив, що не боїться взяти на себе відповідальність і знає, як зберегти виш у часи кризи.

За результатами голосування, колектив підтримав кандидатуру Тетяни Шевченко.