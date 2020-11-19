На центральному водоводі стався порив труби

Половина міста без води! Таким видався ранок четверга для більшості дніпрян. Причиною масового відключення стало пошкодження центрального водоводу. Роботи на аварійній ділянці під особистий контроль взяв мер Дніпра Борис Філатов. Чи полагодили трубу, як обіцяли, до вечора та чи відновили водопостачання. Подробиці — у сюжеті.

Ані краплини води у кранах. Сьогодні зранку половина Дніпра залишилась без водопостачання. Все через прорив так званої труби «тисячки». Масштабна аварія зачепила майже весь правий берег та частину лівого.

Про пошкодження водогону на Набережній стало відомо з допису Бориса Філатова у Фейсбук. Мер пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль та виїхав на місце прориву.

Аварія сталася через стрибок тиску. Труба, що прокладена ще в 60-х роках, не витримала навантаження і тріснула. Водою залило усю прилеглу територію. На місце одразу приїхали комунальники. Мають ліквідувати аварію в найкоротший термін, аби водопостачання відновили до кінця дня.

На момент зйомки води в будинках дніпрян не було вже 6 годин. На житломасиві Перемога-5, зокрема, її очікували ввечері.

А ось на третьому масиві водопостачання відновили після опівдня.

Станом на шосту вечора, водопостачання відновили. Перебої можуть виникати лише на останніх поверхах. До кінця доби це обіцяють усунути.