На виборчі дільниці завозять дезінфекційні засоби та маски

У Дніпрі продемонстрували, як готують до голосування школу, де розміщені одразу дві великі дільниці. На кожній з них очікують по 2 тисячі виборців. Що залишилося доробити та чи достатньо санітайзерів, рукавичок й масок — дивіться далі в сюжеті.

Членкиня ДВК й водночас вчителька математики пані Вікторія демонструє арсенал засобів захисту від COVID. Усього достатньо, каже, усе прораховано. По 4 маски для кожного члена комісії, є навіть запас для тих, хто прийде на голосування без неї.

На цій дільниці вже отримали списки виборців, бюлетені мають привезти завтра. Кабінки для голосування — встановлені, скриньки для голосування — готові.

А от на сусідній дільниці робота ще кипить. Ось, зводять кабінки для голосування.

У школі № 28 знаходяться одразу 2 дільниці, кожна майже на дві тисячі виборців. Керівництво закладу обіцяє: завдяки розмітці та окремим входу та виходу, люди тісно не контактуватимуть, поверхні постійно дезінфікуватимуть.

Представники ДВК сподіваються, у другому турі підрахунок голосів пройде значно швидше та простіше.

На це розраховують й працівники школи, адже у понеділок навчальний процес має розпочатися без затримок.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів відбудеться цієї неділі – 22 листопада.