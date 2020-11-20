На виборчих дільницях готуються до другого туру

До другого туру голосування за міського голову залишилось 2 дні. Тож виборчі дільниці в розпалі підготовки. Зараз перевіряють кількість масок та санітайзерів, переконуються, що не підведуть прилади для вимірювання температури. У наступному сюжеті наші журналісти нагадають про умови голосування під час карантину. Дивіться!

Власне так зустрічатимуть усіх виборців в будинку культури “Машинобудівників”. На цій дільниці підготовчі роботи майже завершились, кажуть члени комісії. Кабінки для голосування вже встановили. Окрему для тих, у кого буде виявлена температура — її позначили відповідною табличкою.

На дільниці очікують 2232 виборці. Члени комісії запевняють — створили максимально зручні умови задля безпечного голосування. Тим паче, що мають досвід першого туру. Тоді все пройшло майже ідеально, каже голова виборчої дільниці.

Твердять, що готові до безпечного голосування і на виборчій дільниці в центрі профтехосвіти. Розмітка задля дотримання соціальної дистанції — нанесена. Плакати з рекомендаціями щодо дотримання карантинних вимог — розвішані. Маски та санітайзери — виставлені.

Чи дотримуватимуться виборчі дільниці усіх санітарних правил безпосередньо в день виборів, ми обов’язково перевіримо.