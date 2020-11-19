На озері Куряче взяли проби на забруднення

Озеро Куряче, що на лівобережжі Дніпра, можливо знову стане місцем, де приємно відпочивати. Зараз його береги засмічені. А у воду невідомі призвичаїлись зливати нечистоти. Місцеві мешканці неодноразово скаржилися на такі випадки. Та й наші журналісти зробили про забруднення Курячего не один сюжет. Й ось, з’явилася надія. На озері побували чиновники департаменту екології й взяли проби на забруднення. Що далі – розкажемо прямо зараз.

Водойма, що може перетворитися на болото! Мова про озеро Куряче, яке розташовано на Лівобережжі. Місцеві жителі ще пам’ятають його як улюблене місце відпочинку. Вікторія розповідає — років з 5 тому, мешканці почали помічати, що невідомі скидають нечистоти та забруднюють колись чистий пляж.

Врешті до проблеми, яка турбує місцевих, дослухалися в міськраді Дніпра. Представники департаменту екології приїхали до озера брати пробу поверхневих та стічних вод.

Зокрема, воду досліджуватимуть за трьома десятками різних показників. Після отримання результатів, можна буде оцінити складність ситуації та зрозуміти, до яких дій вдаватися.

Й без досліджень видно, що озеро та територія навкруги засмічені побутовими відходами. Все це разом погано впливає на ситуацію, каже еколог.

Така програма мала бути втілена в життя, але гроші на неї виділити не змогли. Реалізувати проєкту планують наступного року. Зокрема, реконструювати прибережну територію, прочистити озеро та замінити колектори.

Коштуватиме впорядкування рекреаційної зони навколо озера Куряче 90 мільйонів. Фінансування планують отримати з державного бюджету.