Завершено реконструкцію вулиці Яворницького

19.11.2020 18:54

Сквер замість проїжджої частини. Реконструкцію вулиці Яворницького — завершено. Тут змінилося майже все. Прокладені нові комунікації, облаштована система освітлення, висаджено майже 100 дерев та понад 6 тисяч кущів. Відтепер ця ділянка повністю пішохідна. Наші журналісти дізнавались – як до таких перетворень ставляться містяни.

7 оригінальних терас, що каскадом спускаються до центрального входу у парк Шевченка. Саме так виглядає повністю перевтілена вулиця Яворницького. Новостворена пішохідна зона вже встигла полюбитися містянам. Особливо батькам з дітьми.

Та таку радість поділяють не всі. Деякі дніпряни вбачають у проєкті й чимало негативу.

У міськраді ж запевняють, вирубані насадження компенсували новими. Це – майже 100 дубів та понад 6 тисяч кущів. Повноцінну картину, кажуть чиновники, городяни побачать вже навесні.

Та додають – це тільки частина великого проєкту зі створення цілої системи пішохідних вулиць у місті.

На які ж ще місця очікує подібна реконструкція – поки невідомо. У міськраді ці плани тримають в таємниці. Перевтілення ж вулиці Яворницького обійшлося місту у 120 мільйонів гривень.

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