В області 1128 нових хворих на коронавірус

Черговий рекорд на Дніпропетровщині – за добу зафіксовано1128 хворих на коронавірус. Половина з них в обласному центрі. І це найбільша кількість за весь період пандемії. По країні ж в цілому вже понад 13 тисяч нових випадків COVID-19.

Дніпропетровщина вже декілька днів посідає перші сходинки за показниками захворюваності. Останньої доби знов зо тисячу інфікованих. Додалося недужих у Кривому Розі – 145 випадків. Але переважна кількість у Дніпрі – за даними обласної влади, зареєстровано 600 нових хворих на коронавірус.

Але цифри від області та міста дещо різняться. Більш того, в Дніпровській міськраді впевненні, неправдиві дані обласні керманичі подають навмисно.

Сімдесят відсотків дніпрян, які захворіли на COVID-19, вже подолали хворобу. Але за словами заступника міського голови, цей показник в обласній статистиці викривлений. Його суттєво занижують.

Нині в області до медзакладів госпіталізують лише пацієнтів у середньому і тяжкому стані. В зоні найбільшого ризику люди похилого віку, однак захворюваність шириться і серед молодшого покоління.

Медики нагадують про вже добре відомі протиепідемічні правила безпеки. А також наголошують на необхідність профілактики. Важлива фізична активність, правильне харчування. Також не слід забувати про прогулянки.

Невідомо, чи вдасться Україні уникнути повного локдауну. Це з’ясується наприкінці осені, коли стане зрозуміло, чи є результат від карантину вихідного дня. А от Всесвітня організація здоров’я вже наголосила, що країни Європи можуть уникнути локдаунів. Але за умови, якщо використання масок серед населення досягне 95%.