200 книжок сучасних авторів надійшло до 3-х бібліотек лівобережжя

Комплекти сучасної дитячої та підліткової літератури передав народний депутат України Дмитро Кисилевський у рамках другої хвилі проєкту “Татова бібліотека”. Які саме автори поповнили фонди бібліотек Ігрені, Одинковки та Рибальського — далі у сюжеті.

“Хроніки Нарнії”, “Гаррі Поттер”, “Тридцять шість і шість котів” та “Дракони, вперед!”. Півсотні культових книжок закордонних та українських письменників надійшло до бібліотеки Рибальська. Комплекти сучасної дитячої та підліткової літератури передав народний депутат України Дмитро Кисилевський у рамках другої хвилі проєкту “Татова бібліотека”. Пані Алла працює тут вже з десяток років і ще жодного разу не бачила такого масштабного книжкового траншу.

Аналогічна партія літератури поповнила і книжковий фонд бібліотеки Ігрені. Такий внесок до дитячої колекції став вагомим, адже книжок для малюків та школярів до цього у фондах майже не було.

Клайв Льюїс, Джоан Роулінг та Джон Толкін. А ще — Галина Вдовиченко, Андрій Кокотюха та Катерина Штанко. Книги саме цих відомих авторів відтепер прикрашатимуть полички й бібліотеки Одинковки. Завдяки цьому дитяча колекція тут стане ще більшою.

Популяризація літератури серед дітей та молоді — ось головна мета проєкту “Татова бібліотека”, який ініціював Дмитро Кисилевський. Народний депутат переконаний: сучасна книга може зацікавити до читання. Адже екранізовані твори давно стали частиною нашої культури, а прочитати оригінал тексту улюбленого фільму знову стало модним.

Крім того, свої комплекти вже отримали 4 бібліотеки – Придніпровська, Райончика та Лівобережного-3. Таким чином вже 7 читацьких осередків лівого берега мають нову літературу — загалом це близько 700 книг. Нагадаємо, проєкт “Татова бібліотека” реалізується без залучення бюджетних коштів.