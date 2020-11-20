Безпритульній жінці допомогли знайти дах над головою

Небайдужість, що врятувала життя. Історія безпритульної дніпрянки нещодавно сколихнула соцмережі. Жінка мешкала на житломасиві “Північний” у кущах біля багатоповерхівки. Набув розголосу епізод, коли її закидали камінням. Добрі люди відшукали нещасну та допомогли знайти теплий дах над головою. Подробиці знає Таїсія Скрипник.

Це спальне місце у кущах, на сирій землі було домівкою Лілії Тарасевич останні пів року. Та на про неї почули лише після того, як у мережі з’явилася інформація, що безпритульну жінку діти закидали камінням.

Місцеві жителі кажуть, Лілію багато хто знає. Вона раніше працювала продавчинею та жила разом із донькою. Чому жінка опинилася на вулиці — не розуміють.

Від життя просто неба жінку врятувала Катерина. Побачивши безпритульну, зателефонувала до поліції та соціального центру з проханням прихистити її. Вона ж і розповіла про Лілію у соціальній мережі. Зараз Лілія має дах над головою та згадує про доброту своєї рятівниці.

У соціальному центрі Лілії надали все необхідне: чистий одяг, теплу постіль, їжу та навіть медичну допомогу.

Наразі жінці вже краще. Каже, хоче відновити втрачені документи та налагодити своє життя.

У центрі кажуть, роблять все можливе, аби допомогти соціалізуватися своїм підопічним.

Наразі під цим дахом перебувають 36 постояльців. Працівники центру кажуть, із холодами кількість людей, що потребують допомоги, зростає. Та вони готові прихистити всіх, хто потребує теплої домівки, їжі та підтримки.