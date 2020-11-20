Пандемія не збавляє обертів. Для ефективної боротьби з коронавірусом лікарням міста й області потрібна безпрецедентна кількість кисню й приладів, що його виробляють. Компанія Інтерпайп придбала для медзакладів спеціальні комплекти. До них входять потужний кисневий концентратор, пульсоксиметр і функціональне ліжко. Обладнання отримали стаціонари Нікополя і Новомосковська — міст, де мешкає багато співробітників підприємств Інтерпайпу. Опорні лікарні Дніпра також приймають обладнання і відразу запускають у роботу.

80 комплектів спеціального обладнання вартістю у три й три мільйони гривень закупила компанія Інтерпайп для лікування хворих на ковід-19. Сімдесят з них вже отримали медзаклади Дніпра та області. Цього тижня допомога надійшла у 4, 16, 21 та 12 лікарні Дніпра.

У 16-й міській лікарні у реанімації та відділеннях терапії використовують кисневі балони й концентратори. Зараз їх вкрай не вистачає.

Кисневий концентратор призначений для цілодобової роботи. Саме він допомагає дихати хворій людині. У той час, коли кисневі станції для великих лікарень ще будують, люди не повинні страждати в очікуванні необхідної терапії, вважають медики.

Обладнання відразу принесли у палати й встановили. Вже сьогодні пацієнти зможуть скористатися киснем, що виробляють сучасні концентратори. Лікарям у діагностиці допоможуть пульсоксиметри та спеціальні монітори, де відображаються усі важливі показники важкохворого.

Компанія Інтерпайп продовжує допомагати медикам у боротьбі з епідемією.