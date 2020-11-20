Кількість нових випадків COVID-19 в Україні перевищила всі попередні рекорди. За останню добу маємо понад 14,5 тисяч інфікованих. В нашій області добовий показник захворілих сягнув майже 1200. Переважно це мешканці Дніпра.

Вже другий день поспіль в Україні додається зо тисячу нових випадків COVID-19. Київ й досі на першій сходинці. Там за добу вже майже 1400 інфікованих. Наздоганяє столицю Дніпропетровщина. Понад третина захворілих – це мешканці обласного центру.

В області 4700 ліжок призначених для лікування ковід-пацієнтів. Майже половина з них заповнені.

Найтяжчих пацієнтів везуть до обласної лікарні Мечникова. Зараз у ковідному центрі тут сто хворих на коронавірус. Більшість у вкрай важкому стані. Медики роблять все, аби кожен вижив.

Головні правила профілактики COVID-19 незмінні — це носіння маски, дезінфекція рук і дотримання дистанції, особливо в транспорті.

Для підвищення імунітету та профілактики інфекційних захворювань лікарі радять більше часу проводити на свіжому повітрі.

В місцях масового скупчення не слід забувати про масочний режим навіть на вулиці. Тим паче, що від завтра в Україні почнуть діяти штрафи за відсутність засобів захисту в громадських місцях і транспорті. Порушникам доведеться сплачувати від 170 до 255 гривень. Такий самий штраф діятиме за неправильне носіння масок чи респіраторів.