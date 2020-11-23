На Дніпропетровщині +1093 випадків коронавірусу 

Майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. В лідерах залишається столиця — там зафіксували 1212 хворих на COVID. На другому місці Дніпропетровщина – 1093 інфікованих. І це зважаючи на досить низку кількість опрацьованих за добу тестів — їх зробили трохи більш як 28 тисяч. Детальніше – у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Дніпропетровщина вже декілька тижнів тримається у лідерах за кількістю зафіксованих випадків COVID. Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Дніпрі – 486. На другому місці Кривий ріг з показником у 160 позитивних тестів. На жаль, не обійшлось без летальних випадків. 10 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом – померли. Попри це лікарі звітують про покращення ситуації. Мовляв, кількість людей, що одужали – швидко зростає.

На сьогодні у Дніпрі близько 4 тисяч пацієнтів лікується амбулаторно, на стаціонарі ж знаходиться 718 COVID-позитивних. Загалом, за останню добу в Україні госпіталізували 1 165 осіб з коронавірусом. 124 людини від цієї недуги померли. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, найближчим часом в аптеках з’явиться додатковий перелік антибіотиків, які можна буде отримувати за електронним чи паперовим рецептом.

Також у МОЗ твердять, загальну цифру у майже 11 тисяч випадків за добу – потрібно сприймати відносно. Адже за цей період опрацювали лише 28 тисяч тестів. Для порівняння – у п’ятницю, коли в Україні нарахували 14,5 тисяч нових COVID-позитивних пацієнтів, було проведено майже 46 тисяч досліджень.