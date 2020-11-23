В обласній дитячій лікарні відкрилася Школа супергероїв

Школа супергероїв відтепер у Дніпрі. Освітній проєкт для школярів, що довгий час перебувають у стаціонарі, стартував в обласній дитячій лікарні. Маленькі пацієнти, які через хворобу відірвані від своїх класів, вчитимуть науки з кваліфікованим педагогом. Проєкт всеукраїнський. Його вже реалізували у медзакладах Київської, Херсонської та Житомирської областей. Тепер цей досвід опановує Дніпропетровщина.

На лікарняному ліжку третьокласник Назар опинився раптово. Його діагноз потребує щонайменше 9 місяців стаціонарного лікування. За цей час хлопчик міг пропустити цілий навчальний рік, але тепер, завдяки школі супергероїв, буде займатися просто у стінах лікарні.

Освітній процес у супергеройському класі нічим не відрізняється від звичайного. Всі предмети йдуть за розкладом, а викладає їх кваліфікований педагог.

Аби дитина потрапила на таке навчання, батькам достатньо написати заяву й отримати дозвіл від лікаря.

Навчальний клас зробили коштом обласного бюджету: приміщення відремонтували, закупили необхідне обладнання та матеріали.

Незабаром на Дніпропетровщині з’являться ще кілька супергеройських класів — у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні “Фтизіатрія” та Криворізькому протитуберкульозному диспансері.