У Дніпрі на СТО виросли гігантські черги

Перший сніг — перші аварії. У Дніпрі водії виявилися не готовими до погіршення погодних умов. Тільки за добу на асфальті “послизнулися” щонайменше з десяток машин. Після такого фігурного катання автовласники масово кинулися перевзувати залізних коней. На СТО виросли гігантські черги. Коли час міняти літню гуму на зимову — поради експертів далі в сюжеті.

Вечір суботи, траса Дніпро-Харків. Дорога припорошена першим снігом, на узбіччі — маршрутка, що влетіла у фуру. Постраждав водій, якого затисло у салоні, та двоє пасажирів.

А це вже Дніпро. Одразу декілька автівок врізалися у відбійники. На Слобожанському проспекті, Новому та Кайдацькому мостах.

А на Криворізькому шосе вантажівка із хлібом взагалі перекинулася. На щастя, водій не постраждав.

Схоже, автовласники виявилися не готовими до снігових заметів у середині листопада. Багато хто не встиг перевзути літню гуму на зимову. Кинулися як завжди в останній момент. На СТО — справжній ажіотаж.

Черга на цей шиномонтаж на проспекті Богдана Хмельницького вишукується ще з-за повороту. У ній зо півтори десятки машин. Пані Людмила терпляче чекає.

Бідкається, що не змінила гуму раніше.

Володимир теж не встиг, бо був у відрядженні. Погоджується, їздити на літній вже небезпечно.

Щоб перевзутися встигли усі, на цьому СТО працюють в поті чола 14 робітників. Одночасно шини міняють на 8-ми машинах. На кожну витрачають близько 15 хвилин.

Черги є навіть на маленьких СТО. Ось на цьому, біля парку 40-річчя визволення Дніпра, автомобілісти теж вишукувалися, попереднього запису немає.

Ціни на різних СТО приблизно однакові й залежать від діаметра коліс. Для легковиків в середньому 300-400 грн. Для джипів — до 500. Данило займається шиномонтажем зо 2 роки. Каже, за правилами міняти гуму треба було ще місяць тому.

В Україні число ДТП лише зростає. За 10 місяців цього року їх сталося понад 135 тисяч — на 6 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Тому в патрульній поліції виступили з ініціативою зобов’язати водіїв переходити на зимову гуму на законодавчому рівні. Бо наразі це питання не контролює ніхто.

“При температурах нижче +7°C літня гума «дубіє» і втрачає свої властивості, а від того менша керованість, більший гальмівний шлях. Введення на законодавчому рівні обов’язковості заміни літньої шини на зимову, може суттєво покращити ситуацію на дорогах України в холодний період та зменшити кількість ДТП.”

Використання зимових шин обов’язкове у Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії та Росії. Нововведення у Верховній Раді вже назвали корисним. Та поки закон не прийнято, водії мають самі контролювати це питання, кажуть у патрульній поліції.

Змінити гуму ще є час — на найближчі 3 дні опадів не прогнозують, ожеледі теж. Вдень 3-5 тепла, близько нуля вночі. Проте морози із великою ймовірністю прийдуть вже на початку грудня.