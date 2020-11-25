Майже 14 тисяч випадків коронавірусу за останню добу зареєстровано в Україні. Дніпропетровщина — на першому місці за кількістю інфікованих! 1255 нових ковід-позитивних пацієнтів. У лідерах також Запорізька та Одеська області та місто Київ. Детальніше про ситуацію — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Кількість пацієнтів з коронавірусом на Дніпропетровщині стрімко зростає. За останню добу наша область випередила столицю, й вийшла на перше місце за темпом розповсюдження COVID-19 в Україні. Найбільше випадків 688 – у Дніпрі. Далі Новомосковськ з показником – 149 інфікованих. Крім того, на території області зафіксовано 25 смертей від цієї недуги.

Загалом за останню добу в Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували понад 1800 людей. Летальних випадків – 229. У Міністерстві охорони здоров’я нагадують – для мешканців усієї країни працює контакт-центр консультацій з приводу коронавірусу. Тільки за минулий тиждень на гарячу лінію звернулось понад 43 тисячі українців. Зараз цей номер на ваших екранах. Вже завтра у цьому сервісі з’явиться нова функція – виклик мобільної бригади.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0-800-60-20-19

Вже вкотре у міністерстві закликають дотримуватись карантинних заходів. Зокрема – носити захисні маски у громадських місцях. З початку листопада в Україні порушникам цього правила вже виписали понад 2 тисячі штрафів.